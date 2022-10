Loris Karius è la nuova fiamma di Diletta Leotta? | Chi è il portiere delle papere clamorose – VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Secondo gli ultimi gossip,sarebbe il nuovo amore della bella presentatrice Dazn,. Chi è e perché è famoso. Da quando la paparazzata e chiacchierata storia con Can Yaman, bello e dannato del piccolo schermo, è finita,non si è più mostrata in compagnia di un fidanzato. Nell’anno passato dall’addio all’ex fidanzato turco, alla formosa e bellissima conduttrice sono stati affiancati tanti presunti compagni ed il nome ricorrente è stato quello di Giacomo Cavalli, modello con il quale ha in effetti intrecciato un rapporto, ma non si sa bene di quale tipo. Nell’ultimo numero di ‘Gente’, però, la bellanon è più associata al modello lombardo, bensì al calciatore del Newcastle United,...

Che succede tra Diletta Leotta e Lose che fine ha fatto Giacomo ...Il volto di Dazn, 31 anni, sembra aver trovato ancora una volta l'amore a bordo campo: secondo il settimanale Gente avrebbe infatti cominciato una frequentazione con, 29 anni, ex ...Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice e il portiere, famoso per le sue papere in finale di Champions, avrebbero una love story ...I più attenti notano che Loris Karius abbia qualcosa di molto simile a Can Yaman. Con l’attore turco e Diletta le riviste di gossip hanno riempito pagine ma senza capire fine in fondo se tra loro ...