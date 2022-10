L’opera lirica ‘La Bohème’ live nelle sale The Space Cinema

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Questa sera nuovo rendez-vous con i grandi classici delin diretta via satellite dal Covent Garden di Londra ROMA – Appuntamento fissato in sala per giovedì 20 ottobre, alle ore 20:15, con‘Lamessa in scena dalla Royal Opera House, in diretta via satellite, dal palcoscenico di Covent Garden. Un’opera ambientata in una Parigi ottocentesca che fa da sfondo ad una storia d’amore intrisa di disperazione e speranza sulle note del noto compositore Giacomo Puccini. Una trama che racconta le difficoltà della relazione amorosa tra Rodolfo e Mimì in contrapposizione a quella spensierata di Marcello e Musetta. Mimì, malata di tubercolosi, decide in comune accordo con l’amato Rodolfo di separarsi per permettere alla ragazza di trovare un’amante più abbiente capace di prendersi ...