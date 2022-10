La Svolta

... finanziato da due importanti Enti come Fondazione Cariplo e Regione, ha un importante ... innescando un processo a più fasi in cui la tecnologia diventaabilitante per il superamento ...Questo ha rallentato i processi diagnostici ed è unche ha influito sull'aumento delle ... complice anche il ruolo di hub per l'ortopedia assegnato da Regionenel corso della ... Ultimo'ora: Lombardia: 'Fattore famiglia lombardo', soddisfatta oltre la metà delle domande Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Una dotazione complessiva di 4,4 milioni di euro e 28.893 contributi del valore medio di 169,5 euro. E quanto emerge dalla relazione conclusiva sugli interventi ...La misura “Protezione Famiglia” è diretta a sostenere le famiglie con figli minori e un Isee fino a 30mila euro. “Risorse quadruplicate, risultato importante per le famiglie numerose e con disabili” ...