Lo strepitoso esordio di Paolo Banchero in Nba

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - Nella notte italiana è arrivato l'attesissimodell'italianoin Nba. I suoi Orlando Magic non sono riusciti ad avere la meglio sui Detroit Pistons (sconfitta per 113-109), ma la partita disputata dal classe 2002, prima scelta assoluta al recente Draft, e' stata di quelle da incorniciare.OOO https://t.co/E2AKRGj4HC pic.twitter.com/pO7N0bCWyN — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 20, 2022 Lo score personale diha recitato 27 punti con 11 su 18 al tiro, oltre a 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate: un debutto di un rookie prima scelta con almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, non si vedeva dal lontano 2003 (ancora non aveva compiuto il primo anno di eta') quando a riuscirci fu un tale Lebron James. strive for greatness ...