Liz Truss si è dimessa | tanti saluti alla liberista sul carro armato

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott – Il primo ministro britannico è sceso subito dal. Neanche due mesi dopo la nomina ottenuta, Lizsi èda leader del Partito conservatore, dunque ha gettato la spugna, annunciando di fatto che non guiderà più il Regno Unito. Rimarrà premier soltanto fino a quando non verrà scelto un successore. E’ quanto reso noto dstessain una breve dichiarazione a Downing Street. Altro che nuova “Lady di ferro”, in poche settimane laè riuscita a collezionare una serie di fallimenti da Guinnes dei primati. Uno su tutti: la manovra finanziaria iper, prontamente smantellata, che aveva portatosostituzione del cancelliere Kwarteng col più moderato Hunt. Siamo così al quinto primo ...

