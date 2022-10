Liz Truss si è dimessa da prima ministra del Regno Unito | nessuno era rimasto in carica per un periodo così breve

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) LadelLizsi è. Aveva assunto l’incarico sei settimane fa.è anche leader del Partito Conservatore e ha annunciato le sue dimissioni oggi, dato che la maggior parte dei membri del suo partito aveva ritirato il proprio sostegno nei suoi confronti. La CNN sottolinea che nessun primo ministro erainper undi tempo. UK Prime Minister Lizquits after a disastrous six weeks in office, putting her on course to be Britain’s shortest-serving leader https://t.co/aiZ9IjCI0g — CNN (@CNN) October 20, 2022 Le dimissioni di Liz«Non posso rispettare il mandato per il ...