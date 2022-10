Liz Truss si dimette | primo ministro tra 2 sovrani | ma per 45 giorni

'Benvenuti a Britaly '. L' Economist mette in copertinavestita da gladiatore, che brandisce una forchetta con gli spaghetti arrotolati per sostenere come la Gran Bretagna assomigli sempre di più all' Italia dell'instabilità, della bassa crescita ...AGI - La premier britannica, da settimane al centro di polemiche, si appresta a dimettersi. Lo anticipa la stampa britannica, Sky News e Guardian.ha appena cominciato a parlare a breve dinanzi Downing Street. ...ROMA. Liz Truss si è dimessa da leader del Partito conservatore e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore. Lo ha annunciato la stessa primo ministro britannica in una breve di ...Il governo più breve della storia britannica è giunto oggi al capolinea dopo che Liz Truss, in carica dal 6 settembre, ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore in seguito ...