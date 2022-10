Liverpool | Klopp | “Sapevamo non sarebbe stato facile | conquistati tre punti pesanti”

Calciomercato.com

- West Ham 1 - 0 Per sopperire alle assenze di Keita, Fabinho, Jota e Diaz,opta per un 4 - 2 - 3 - 1 con Salah, Firmino e Carvalho alle spalle di Nunez. L'uruguaiano si esalta in ...(Regno Unito) - Ildà seguito all'importante successo contro il Manchester City e continua a risalire la ... valido per la 12ª giornata , la squadra dibatte 1 - 0 ad ... Liverpool, Klopp respinge le accuse: 'Mai dette frasi xenofobe' VIDEO Liverpool-West Ham 1-0 Per sopperire alle assenze di Keita, Fabinho, Jota e Diaz, Klopp opta per un 4-2-3-1 con Salah, Firmino e Carvalho alle spalle di Nunez. L’uruguaiano si esalta in entrambe le ...PREMIER LEAGUE - Il Liverpool batte 1-0 il West Ham ad Anfield e continua la sua lunga rimonta in Premier League. Ai Reds basta un gol al 22' di Darwin Nunez.