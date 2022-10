LIVE Roma-Slavia Praga calcio femminile | Champions League in DIRETTA | grande attesa per lo storico debutto delle giallorosse | fischio d’inizio alle 21 00

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20allo stadio “Stadio Comunale Domenico Francioni” (Latina, Lazio) previsto per le 21.00. 20:18 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Ceasar; Minami, Wenninger, Linari; Bartoli, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Haug, Giacinti. All: Alessandro Spugna(4-2-3-1): Lukasova; Vesela, Necidova, Bartovicova, Khyrova; Surnovska, Krejcirikova; Divisova, Szewieczkova, Cerna; Kozarova. All: Karel Piták 20:15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima giornata del Gruppo B della UEFA2022-2023 di...

Con un videoracconto di Annie Francisca e Giulio Ucciero dalle strade che circondando i palazzi del potere ae un videoreportage di Matteo Macor a bordo di una nave di Emergency. Da Londra, ...L'arbitro A dirigere il match sarà Paolo Valeri della sezione di, coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Iorio, con Serra quarto uomo. Alla VAR Mariani, con AVAR Costanzo. Presentazione del ...Arriva l’esordio delle giallorosse in Champions League. Gara valida per la prima giornata della fase a gironi È un giorno importante per la storia della Roma Femminile: le giallorosse esordiscono in C ...Roma - Marco Mengoni è in concerto in questi giorni in giro per l'Italia. Venerdì 21 e sabato 22 ottobre Marco Mengoni sarà a Roma, al Palazzo dello Sport, con due concerti che, ancora una volta, hann ...