LIVE Partizan-Virtus Bologna | Eurolega basket in DIRETTA | a Belgrado la sfida delle bianconere

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.30 20:09 Sarà uno il tema fondamentale della partita: il ritmo, dal momento che ad oggi ci sono circa 20 punti di differenza in media tra le due squadre, che rispecchiano ad ora due filosofie totalmente differenti tra Zelimir Obradovic e Sergio Scariolo. 20:06 Non è un vero e proprio ritorno a casa per Milos Teodosic, nel senso che non è esattamente di, ma di Valjevo, a 90 km dalla capitale. Si tratta comunque del rientro in patria di uno tra i giocatori simbolo dell’era moderna in Serbia, anche se nessuno quest’oggi vorrà tifargli a favore nel muro umano che è la Stark Arena. 20:03 Luogo importante, la Stark Arena, per gli ultimi anni ...