LIVE Coppa Italia | Sampdoria qualificata dopo 22 rigori | decide il portiere Contini Cremonese avanti ai supplementari Ora Bologna-Cagliari

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Si giocano oggi gli ultimi tre sedicesimi di finale in: in campo tre squadre di Serie A contro tre di B. Alle 15 laospita...

Al Ferraris, il match valido per il Secondo Turno dellaItalia 2022/2023 tra Sampdoria e Ascoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris, Sampdoria e Ascoli si affrontano nel match valido per il Secondo Turno della ...... alla Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, la Sampdoria di Deian Stankovic sfiderà l'Ascoli di Christian Bucchi nei sedicesimi di finale dellaItalia Frecciarossa 2022 - 2023 ; calcio di inizio ...77' 1-0 David Okereke 84' 2-0 Felix Afena-Gyan 89' 2-1 Davide Diaw (R) 90' 2-2 Davide Diaw 111' 3-2 Leonardo Sernicola 120' 4-2 Leonardo Sernicola ...Bologna e Cagliari si affrontano per i sedicesimi di finale della Coppa Italia: segui la cronaca della gara in diretta con noi!