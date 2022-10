(Di giovedì 20 ottobre 2022) Latestuale con ilCovid di202022 con gli aggiornamenti deiin Italia nelle ultime ventiquattro ore. Prosegue l’appuntamento quotidiano con i numeri legati alla pandemia. Di seguito, i dati di ogniper quanto riguarda i nuovi casi, i decessi, i tamponi effettuati e i ricoveri in terapia intensiva deldi20. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 DATI NAZIONALI DI: 41.712 nuovi, 81, 42.037, 41.540 ...

Salgono i contagi da Covid - 19 a Pechino, che aumenta le restrizioni e i controlli per evitare la diffusione del virus mentre nella capitale cinese è in corso il ventesimo Congresso del Partito ...È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 19 ottobre ( AGGIORNAMENTI- SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per ... LIVE - Bollettino oggi, giovedì 20 ottobre: contagi, morti e guariti regione per regione (DIRETTA) Partita ufficialmente la somministrazione delle quinte dosi, o terzo booster, della vaccinazione anti-Covid. Via libera dell'Ema a Pfizer e Moderna a bambini dai 6 mesi e al booster Moderna adattato p ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 41.712 casi e 81 morti. Tasso positività 17,9% LIVE ...