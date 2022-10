LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 81-83 | Eurolega basket in DIRETTA | vittoria importante per la squadra di Messina

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN-VIRTUS BOLOGNA DIDIDALLE 20.30 Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Da ricordare purtroppo l’infortunio di Shavon Shields. “Ci preoccupa molto” le parole di Ettorea fine partita, con l’che rischia di perdere per lungo tempo uno dei suoi migliori giocatori. Alnon bastano i venti punti di Cassius Winston. Pesano tantissimo i due liberi sbagliati a tre secondi dalla fine di Weiler-Babb. Strepitosa partita di Nicolò Melli, che è il miglior marcatore dell’con 17 punti. Davies ne mette quattordici e poi c’è anche la doppia doppia di Kevin Pangos ...

Seguendo per certi versi l'esempio di Matthijs de Ligt, che in estate aveva in sostanza fatto la stesso: parole, quelle pronunciate dall'olandese, che furono il preludio alla sua cessione al...Calciomercato Juventus, i tedeschi adesso hanno un obiettivo concreto. Tutti i dettagli della possibile trattativa. Dopo l'addio di Lewandowski, ilMonaco non ha saputo mettere a segno colpi che potessero rimpiazzare l'eredità lasciata dal campione polacco ora al Barcellona. Ed è proprio per questo motivo che adesso la dirigenza tedesca ...Quarta giornata di regular season di EuroLeague, la prima settimana con due gare, per l'Olimpia Milano che da Belgrado è volata direttamente a Monaco per la sfida di stasera con ...