LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 53-55 | Eurolega basket in DIRETTA | buon momento per i milanesi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN-VIRTUS BOLOGNA DIDIDALLE 20.30 53-55 MELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! TRIPLAAAAAA 53-52 Melli prende il centro dell’area e muove solo la retina. 53-50 Arresto e tiro di Weiler-Babb. 51-50ruba palla e Thomas arriva forte al ferro per il -1. 51-48 Tripla di Pangos! Il canadese sta trascinandoora. 51-45 Sottomano mancino di Pangos. 51-43 Un solo libero per Hines. 51-42 Super canestro da tre punti di Walden. 48-42 Appoggio al vetro di Hines. 48-40 Clamorosa partita di Zipser, che segna dopo la finta su Melli. 46-40 Altra tripla di Zipser. 43-40 Tripla di Thomas dall’angolo. SI RIPARTE! FINISCE IL SECONDO QUARTO! La magia di Kevin Pangos manda ...

Calciomercato Juventus, i tedeschi adesso hanno un obiettivo concreto. Tutti i dettagli della possibile trattativa. Dopo l'addio di Lewandowski, il Bayern Monaco non ha saputo mettere a segno colpi che potessero rimpiazzare l'eredità lasciata dal campione polacco ora al Barcellona. Ed è proprio per questo motivo che adesso la dirigenza tedesca ...Dal Real Madrid al Bayern Monaco, per non citare la Juventus. Piste affascinanti, certo, ma che fino a questo momento non hanno ancora preso quota. Quarta giornata di regular season di EuroLeague, la prima settimana con due gare, per l'Olimpia Milano che da Belgrado è volata direttamente a Monaco per la sfida di stasera con ...