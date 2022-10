L’Isis continua a rafforzarsi mentre il mondo guarda altrove

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno contributo ad allontanare i media e l’opinione pubblica dal pericolo rappresentato dalle organizzazioni terroristiche islamiche. Nonostante questo i fondamentalisti violenti pensano molto a noi tanto che nella propaganda che viene diffusa ogni giorno da decine di canali Telegram e siti web tradotti in 13 lingue, l’uccisione dei kuff?r (gli infedeli), è sempre raccomandata. A proposito della propaganda, è bene ricordare che il fatto di non vedere più in prima serata (una saggia decisione) gli sgozzamenti, le decapitazioni dei prigionieri e altri orrori diffusi dalo da altri gruppi terroristici, ha illuso molte persone che queste cose con la sconfitta militare del(marzo 2019) e con la morte dei due califfi Abu Bakr al-Baghdadi (27.10.2019) e il suo successore Ab? Ibr?h?m al-H?shim? ...