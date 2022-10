Letta | Parole di Berlusconi gravi così come applausi

Roma, 20 ottobre 2022 "Ledi Berlusconi sono state gravissime e riteniamo che siano un vulnus all'affidabilità del Paese, sono un vulnus quellee anche gli applausi", ledidopo l'incontro con Mattarella. / Quirinale2022 - 10 - 20 21:16:13: governo dica parola chiare, no ambiguità 'Il governo dicachiare sulla campagna vaccinale, sulla sanità per tutti e sull'impegno a rafforzare la sanità pubblica. ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La prima giornata di consultazioni, al Quirinale, trascorre senza grandi sorprese. Ad aprire le danze, nella loggia d'onore, sono come da prassi ...