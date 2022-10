Letta | No ad ambiguità dal nuovo Governo su condanna alla Russia

RaiNews

Su questi punti saremo vigili e non accetteremo arretramenti e", ha detto il segretario del Pd, Enrico, al termine delle consultazioni dal Capo dello Stato , Sergio Mattarella, ...- Il leader del Pd: governo non abbiasu Russia. Intervenga con misure nazionali per far fronte al caro energia Consultazioni, Letta: "Il governo non abbia ambiguità su lavoro, diritti, ambiente, Ucraina"