Le trimestrali Usa spingono le Borse | a Milano vola Saipem +13% Sterlina in rialzo

Borsa Italiana

Salgono anche le banche , in attesa delledi settimana prossima, con gli analisti di ... Leggera crescita dell' Euro / Dollaro, che sale a quota 0,983. L' Oro continua la sessione in ......Lizz Truss e dal calo oltre le stime delle richieste di sussidi di disoccupazione negli. L'... Sotto i riflettori anche Amplifon (+4,88%) in attesa dei conti. Seguono Diasorin (+2,38%), ... Borsa: Europa torna a correre con trimestrali Usa, a Milano (+1,1%) sprint Saipem Balzo del gas (+10%) dopo una fase di forti cali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Le trimestrali Usa, in molti casi sopra le ...Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee una giornata piuttosto tranquilla, caratterizzata dalle attese dimissioni della premier britannica Lizz Truss e dal calo oltre le stime delle ...