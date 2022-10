Le ragioni del calo del prezzo del gas

La Svolta

L'Italia si va dunque staccando dall'Europa dopo lo tsunamiCavaliere Forse è troppo ma il ... poi i depistaggi pro - Casellati, ieri l'adesione alledell'amico Vladimir: nemmeno Cassius ...... interpellati come esperti militari, come David Petraeus , paiono escluderetutto il rischio di ... Per tre semplici. Prima di tutto: perché contraddice la stessa dottrina nucleare russa . ... Arte sulla pelle: le diverse ragioni del tatuaggio Al quarto tentativo Pd e M5S sono riusciti a centrare l’obiettivo: defenestrare Massimo Cassano dall’Agenzia per le politiche attive del lavoro (Arpal) della quale è stato, fino ...Un uomo si è visto rifiutare la domanda di entrare nei vigili del fuoco perché sieropositivo. Risarcito con 2500 Euro: è discriminazione ...