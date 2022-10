Le mattane di Silvio mandano in crisi Giorgia con gli elettori | le opposizioni e l’Europa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Di Dino Risi manca il touch, la classe che i francesi definivano dinorisienne, ma è evidente che siamo dentro una commedia all’italiana, ai Mostri di questo inizio di legislatura, a leader che sembrano Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman: e mentre si deve formare il governo del Paese questi giocano a guardie e ladri. Una commedia mediocre sulla qualeMeloni vuole subito far calare il sipario sostenendo che la linea di politica estera e di sostegno all’Ucraina non deve cambiare altrimenti il governo non lo fa nemmeno. È la seconda puntata del famoso «non sono ricattabile» che puntava a sminare la prima bomba diBerlusconi ma ieri questi ne ha sganciata un’altra e più devastante perché sconfessa la linea europea sulla guerra di Putin. Un cosa enorme. Lo zar di Arcore, tragica maschera di vecchio istrione, ormai rappresenta un problema per il ...