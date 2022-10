Le lamie | mitologia e origini della figura dei vampiri nella Grecia classica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con la rubricaMente. Il mito de le, creature femminili appartenenti all’oscurità e alla cerchiadea degli spettri e dei morti, Ecate; ancestrali figure simili all’odierna immagine dei. Le, primordialiossessionate dai bambini Credits: FacebookSecondo lagreca leerano figure femminili, in parte umane e in parte animali, la cui propensione era rapire i bambini e presentarsi come demoni o fantasmi seduttori, al cospetto di giovani uomini per poi agire e nutrirsi del loro sangue e delle loro membra. Per tali peculiarità dovute a descrizioni rinvenute in traduzioni antiche, lesono spesso paragonate ai. Si potrebbe dire ...