Le famiglie? Sempre più povere E gli italiani bussano alle parrocchie - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In forte crescita il numero di nuclei che chiedono una mano per fare la spesa e poter avere qualcosa in ...

LA NAZIONE

In forte crescita il numero di nuclei che chiedono una mano per fare la spesa e poter avere qualcosa in ...... diminuendo notevolmente il potere economico dellee quindi il budget familiare '. ' L'A. GE. S. S., che daha lottato per la tutela delle fasce più bisognose, soprattutto quella dei ... Le famiglie Sempre più povere E gli italiani bussano alle parrocchie