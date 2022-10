Lazio | si ferma Marcos Antonio nell’allenamento pomeridiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tegola per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con un nuovo problema per il suo centrocampo. Nel corso dell’allenamentoin quel di Formello,si è infattito per un problema al polpaccio. Si saprà di più sulle sue condizioni nella giornata di domani. SportFace.

Commenta per primo Entrano nel vivo le prove tattiche dellain vista della trasferta di Bergamo. Sarri studia le soluzioni in attacco senza Immobile e prova ancora due tridenti diversi nella doppia seduta di oggi a Formello . Rosa divisa per reparti in ...Nellamancherà Ciro Immobile, che rientrerà nel 2023 a causa di una lesione muscolare. Per ... Sinuovamente Maignan. L'esito degli esami ha evidenziato una lesione del muscolo soleo della ...Entrano nel vivo le prove tattiche della Lazio in vista della trasferta di Bergamo. Sarri studia le soluzioni in attacco senza Immobile e prova ancora due tridenti diversi nella doppia seduta di oggi ...Lazio, Inter e Spezia sul podio: hanno la media più alta di chilometri percorsi a partita. Atalanta e Juventus le altre due big nelle prime dieci posizioni ...