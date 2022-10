Lazio | Sarri prepara la squadra senza Immobile | le ultime verso domenica

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lasiad affrontare l’Atalantain campionato. Lesui biancocelesti Dopo il giorno di pausa concesso dalasi è ritrovata oggi a Formello per iniziare lazione al match contro l’Atalanta di. Il tecnico ha iniziato a studiare le soluzioni in attacco in asdi Ciroche tornerà solo nel nuovo anno. Nel corso della seduta odierna sono stati provati due tridenti: da una composto da Lazzari, Felipe Anderson (falso nueve), Pedro, e dall’altra con Romero, Cancellieri e Zaccagni. Domani doppia seduta per labiancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ROMA - L'infortunio di Immobile , che è diventato papà per la quarta volta , ha scosso il mondo dovrà fare a meno del suo attaccante principe per un lungo periodo e Ciro sarà costretto a saltare diverse partite di campionato. Insomma, una mazzata. La notizia del ko del centravanti ...... Simone Zaza è pronto a tornare in pista dopo la risoluzione consensuale col Torino: niente Serie B, ambizione Champions ... FORMELLO - Per ora una singola prova, dettata dall'esigenza di arrivare a 6 calciatori per completare i due reparti offensivi in allenamento. Chissà che non possa diventare ...