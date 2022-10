Lazio | Immobile ko e i tifosi sui social | Rivogliamo Caicedo

ROMA - Una sorta di petizione sui social è partita dopo la notizia dell' infortunio di Ciro: "Rivogliamo Felipe Caicedo alla" . L'uomo della Provvidenza, quello dai gol decisivi e negli ultimi minuti. L'unico che è riuscito nel compito di ricoprire il ruolo di vice Ciro. Gli ...Milinkovic sente la responsabilità, le difficoltà del momento, sa che molti dei destini delladipenderanno da lui, ancora di più: "è il capitano, io sono il vice e sono contento di ...In caso di compravendita di un immobile di edilizia convenzionata tra un privato e un soggetto Iva come ci si deve regolare per il pagamento delle imposte A fornire chiarimenti in merito è la Cassazi ...L’ex Verona scelto come vice Ciro in estate, ma resta in attesa. Mau pensa sempre al brasiliano. Cancellieri per il tecnico deve migliorare nei movimenti ...