Lazio | Immobile ko | Cancellieri è un rebus | Anderson prima scelta

Ill ko diè una calamità che si abbatte sulla, su Sarri, sulla società, su tutti e che riporta alle anomalie di inizio estate, al concordamento del mercato estivo e rischia di rinfrescare ruggini.Ciroè fermo per un infortunio muscolare, l' attaccante dellasi rivedrà in campo nel 2023 , dopo la sosta per il Mondiale. Ma in queste ore è l'uomo più felice del mondo. Sua moglie, ...Tutte le prime pagine sono per Mike Maignan che si è fermato nuovamente per un altro guaio muscolare al polpaccio. Il Corriere dello Sport titola così in apertura della ...Sarri troverà di sicuro la soluzione migliore per sostituire Immobile ma alcune valutazioni devono essere fatte da parte di tutti. Si è ...