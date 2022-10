Laura Ziliani | le figlie dell' ex vigilessa uccisa | ' Eravamo disperate | temevamo ci avvelenasse'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 'disperati per i tentativi di mia madre di ucciderci e non sapevamo cosa fare. Secondo la nostra idea mia madre si sentiva bloccata con tredi cui una disabile e l'idea che avevamo era ...

Sky Tg24

Lo ha detto nella sua confessione Silvia Zani che con la sorella Paola e il fidanzato Mirto Milani hanno ucciso a maggio del 2021 la madre delle due ragazze, ex vigilessa di Temù in ...Iniziano così le confessioni choc contenute nei verbali degli interrogatori del maggio scorso di Paola e Silvia Zani e di Mirto Milani, "il trio criminale" accusato dell'omicidio di, l'... Omicidio Laura Ziliani, le figlie: "Avevamo paura che ci avvelenasse” «Eravamo disperati per i tentativi di mia madre di ucciderci e non sapevamo cosa fare. Secondo la nostra idea mia madre si sentiva bloccata con tre figlie di cui una disabile ...Lunedì per Scampia, il nostro quartiere, è stato un giorno davvero importante: è stata inaugurata una sede dell’università Federico II, un luogo di cultura in un territorio umiliato, offeso, ...