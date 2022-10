L’annuncio di Charles Michel | «L’Ue sanzionerà l’Iran per il supporto alla Russia»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’Unione Europeaper aver sostenuto gli sforzi militari delladella guerra in Ucraina. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio europeo, anticipando uno dei temi di discussione che oggi pomeriggio animeranno il vertice dei leader Ue a Bruxelles. A quanto si apprende, la procedura scritta è iniziata al Consiglio affari esteri di lunedì, 17 ottobre, ed è stata completata questa mattina. L’approvazione del nuovo pacchetto di sanzioni, dunque, entrerà oggi pomeriggio in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore fin da subito. Le misure riguardano cinque individui iraniani e tre società, tutti accusati di aver rifornito droni a Mosca. La reazione di Teheran Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha «chiesto alle autorità ucraine di ...

