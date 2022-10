La verità è che vuole soltanto sfregiarla Berlusconi-Meloni | la gola profonda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dentro Forza Italia è partita la caccia alla "talpa" che ha acceso il telefonino e registrato le parole pronunciate da Silviosu Putin e Ucraina durante la riunione "privata" con i deputati azzurri a Montecitorio. "Un atto criminale", lo ha definito la capogruppo al Senato Licia Ronzulli. C'è chi parla di un "sabotaggio" nei confronti di Antonio Tajani, numero 2 del partito e fino a poche ore fa quasi sicuro dell'investitura da ministro degli Esteri. "La– spiega a La Stampa un esponente azzurro sotto anonimato – è che quasi la metà del partitoche il governo inizi a lavorare.deve accettare che in Forza Italia ci sono le correnti e fare un 'contratto' con chi non la pensa come lui…". Di sicuro per Tajani, nome forte italiano nel Ppe, la situazione non è facile né a ...