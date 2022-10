La strepitosa stranezza di Servillo | Ficarra e Picone diretta da Roberto Andò

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un film sicilianissimo, che parla siciliano e mostra la sicilianità, sia quella colta e letterata dei suoi Nobel che quella del popolo. Anche se quel popolo aspira alla recitazione da “dilettante” professionista.confeziona unagrazie a Toni. In sala dal 27 ottobre. Un racconto che profuma di antico e di tradizione. Siamo nel 1920 e la Sicilia vuole rendere omaggio per l’ottantesimo compleanno a Giovanni Verga (nel cammeo di Renato Carpentieri). Per l’occasione il “Maestro” – come viene chiamato per tutto il film – Luigi Pirandello (Toniche aggiunge un’altra intensa interpretazione di un personaggio realmente esistito al suo carnet) fa ritorno in treno alla sua Girgenti (Agrigento, ...