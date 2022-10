La stranezza | Roberto Andò incontra Pirandello con tragicommedia surrealista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Ho in mente unache è diventata un’ossessione” pronunciava Luigicome ad accusare un malessere, una condizione di disagio che però – da genio qual era – lo intrigava non poco. Questa “” ha evidentemente ossessionato anche, affascinato dallo scrittore suo corregionale fin dai tempi della giovinezza grazie all’intervento di un mediatore d’eccellenza, Leonardo Sciascia. “Mi regalò una biografia sucurata da Gaspare Giudice, ‘la più bella in circolazione, è per te’ mi disse”. Anche quel dono, evidentemente, contribuì a inseminare nel giovane cineasta palermitano la voglia di cimentarsi con un testo sul drammaturgo di Girgenti, divenuto oggi Lail film italiano di punta dell’odierna giornata alla 17ma Festa ...