La squadra di governo prende forma | ecco la lista che potrebbe presentare Giorgia Meloni già domani

Sky Tg24

... Giorgia Meloni possa accettarlo senza riserva, salendo al Quirinale con la lista dei ministri in tasca, riunendo il primo Consiglio dei ministri del nuovodi centrodestra già domani sera. "...Altrimenti un tecnico, Roberto Berutti RIFORME: Elisabetta Casellati AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Maurizio Lupi non dovrebbe entrare nella. Per ... Governo Meloni, ecco la squadra scelta dagli utenti di Sky TG24 DIFESA: in calo il nome di Luciano Portolano, generale di corpo d'armata. Salgono le quotazioni di Edmondo Cirielli ma torna anche l'ipotesi di Guido Crosetto INTERNO: Il nome in pole resta quello di ...La premier in pectore mette un punto all'infinita trattativa sul governo. Venerdì salirà da Mattarella, quando verrà convocata per l'incarico, con la lista ...