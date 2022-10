La sfida di Meloni nel Ppe e nel futuro di Palazzo Chigi Parla Mauro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mentre sulle questioni europee imperversa la notizia delle dimissioni di Liz Truss, ecco che il vertice del Ppe di oggi ha messo alcuni punti fissi nel grande imbarazzo europeo a seguito delle parole di Silvio Berlusconi. Secondo quanto si è detto, anche a microfoni spenti, le dichiarazioni di Berlusconi paradossalmente potrebbero rafforzare Giorgianei confronti del Ppe. FdI & Ppe Il ragionamento va fatto risalire al lavoro preventivo condotto a fari spenti negli ultimi mesi da Raffaele Fitto, al fine di costruire non solo una semplice ma imprescindibile buona relazione con Weber per accreditare la, ma soprattutto una linea di intenzioni e di politiche. Per cui, mentre fino a ieri era stata Forza Italia a definirsi il garante dell’europeismo dell’atlantismo in quanto partner di governo, adesso il possibile schema che è all’attenzione ...

