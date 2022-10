La Regione Toscana dà il via libera alla misura di sostegno al benessere animale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La giunta regionale ha disposto il viaall’attivazionedegli animali” introdotta con l’ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della2014-2022. Recependo una forte esigenza manifestata dal mondo degli allevatori, a inizio anno laha avviato la procedura di modifica del PSR 2014-2022 introducendo la14 appunto “degli animali”, procedura che si è conclusa nel mese di agosto con l’approvazione da parte della Commissione Europea della modifica del PSR. Lafavorisce le operazioni in grado di incrementare in modo significativo ildegli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici e prevede l’erogazione di una ...

Lo riferisce il bollettino della. Al momento inrisultano pertanto 50.527 positivi, - 0,4% rispetto a ieri. Di questi 493 (27 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (...... organizzata dall'Associazione Italiana Cuochi (AIC), sotto il patrocinio della, rappresentata dal Presidente della, Eugenio Giani. Tra i premiati, accanto a chef stellati, c'...Piombino (LI) – Domani, giovedì 20 ottobre, sciopero di 4 ore proclamato in tutti i settori pubblici e privati, a Piombino, per ribadire il ‘no’ al rigassificatore nel porto ...(Adnkronos) – Sono 41.712 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...