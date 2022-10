La premier britannica Liz Truss si è dimessa

(Di giovedì 20 ottobre 2022) . Appena sei settimane dopo essere entrata in carica, la nuova inquilina del 10 di Downing Street ha annunciato le dimissioni. «Non posso rispettare il mandato per il quale sono stata eletta dal Partito Conservatore», ha detto. Non è ancora chiaro, almeno per ora, chi la sostituirà, maha detto che il suo successore sarà scelto all’interno del Partito Conservatore nel giro di una settimana. Gran parte dei membri del suo partito, il Partito Conservatore, aveva ritirato il proprio sostegno al capo dell’esecutivo.

