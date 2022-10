La nostra sarà un' opposizione senza sconti | la promessa di Calenda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Abbiamo incontrato il Presidente Matterella, lo ringraziamo per il lavoro da punto di riferimento per questo paese, abbiamo rimarcato il fatto che saremo all'un'". Queste le parole di Carlo, leader di Azione, dopo le consultazioni. "Abbiamo segnalato al Presidente la viva preoccupazione per quanto accaduto ieri su Berlusconi e il Presidente della Camera, che danno la sensazione del traballare della politica estera italiana, credo che debba venire un chiarimento definitivo dalla maggioranza". E ancora: "Penso che l'intervento di Metsola sia stato fuori luogo, mi sembra una caduta di stile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev