La Liga minaccia lo sciopero | c’entra la Superlega!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lasi mette di traverso. In queste ore circola la notizia, riportata da Cadena Cope, di un possibile ed imminenteper le squadre della prima e della seconda divisione spagnola a causa di uno scontro sulla legge dello sport che riguarda anche il tema Superlega. Secondo la legge attuale, infatti, sarebbe consentita ai club spagnoli la partecipazione in contemporanea sia allache alla Superlega, il nuovo progetto che vede come principali promotori oltre alla Juventus, proprio le due big spagnole Barcellona e Real Madrid. LaTebasIn seguito a numerosi confronti tra i rappresentanti della, alcuni club, e il Ministro della Cultura e dello Sport, Miquel Iceta, i quali non hanno portato grandi notizie dal punto di vista di un possibile cambio ...