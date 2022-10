La Liga e i club spagnoli pronti allo sciopero contro la Superlega

IlNapolista

... allora boss del fondo Colony Capital , riuscì a raddoppiare il prezzo di vendita del...45 Fiorentina - Lazio 0 - 4 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Nott'm Forest - Aston Villa 1 - 1 CALCIO - LA...Il valore dei diritti tv in Premier League è triplo rispetto all'Italia e inil rapporto è di due a uno. Una proprietà con diversiin diversi sport è interessante, io credo che così si ... I club spagnoli minacciano di bloccare la Liga: «Florentino Perez ha modificato la legge sportiva» Gerry Cardinale è intervenuto al convegno "Invest in Sport" organizzato a New York da Sportico e ha parlato così della sua visione di gestire un club sportivo, come il ...Il proprietario di RedBird e del club rossonero parla delle sue strategie intevenendo a un convegno a New York: "Non starò fermo: i club vanno shakerati un po', ma non lo farò a pistole spianate". Pri ...