(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mardashvili , come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra aver scalzato altri profili dalla lista dei rinforzi bianconeri, in primis Marco Carnesecchi, 22enne dell' Atalanta in prestito alla ...

Virgilio Sport

Mercato:su Mamardashvili, portiere della Georgia . Di chi si tratta Di Giorgi Mamardashvili , 22enne estremo difensore del Valencia di Rino Gattuso. Martedì un collaboratore del ds ...Lanon entusiasma, come dimostra lo Stadium sempre più vuoto, ma inizia ad essere convinta ... l'Atletico Madrid è in crisi d'identità, il Barcellonala versione passata di sé, il ... La Juventus imita il Napoli: a caccia del suo Kvara in Georgia ma in un altro ruolo La Juventus prova a scrollarsi di dosso i suoi fantasmi. Con una buona prestazione, i bianconeri di Max Allegri si portano a casa il primo derby della Mole stagionale sconfiggendo a domicilio il Torin ...Il derby arriva dopo il mini-ritiro voluto dal tecnico bianconero e con i granata alla ricerca di «una vittoria di prestigio» ...