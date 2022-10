La Juve ora pensa al rinnovo di Rabiot | i dettagli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lantus oraaldi contratto di Adrien. Il tutto verrà comunque deciso dopo il Mondiale Alla luce delle ultime ottime prestazioni con lantus, il club bianconero avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Adrien, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe presto avviare le trattative per il prolungamento del centrocampista. Il tutto però verrà comunque deciso dopo il Mondiale in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Juventuspensa al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Il tutto verrà comunque deciso dopo il Mondiale Alla luce delle ultime ottime prestazioni con la Juventus, il club bianconero avrebbe intenzione di ...Laè una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Incontriamo ... A inizio stagione non si contava Baldanzi, emerita di giocare come gli altri. Mi piace come ...Il suo procuratore ha fatto delle rivelazioni interessanti circa il suo assistito Alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di alcune squadre italiane, soffermandosi proprio sui bianconeri. Stiamo parland ...Il ventenne centrale di proprietà del club bianconero torna allo Stadium: "Dusan forte in tutto, ma sono forte anch’io" ...