La guerra all’Ucraina è un disastro anche per la demografia russa

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’invasione dell’Ucraina è stata un’operazionesa per la Russia. Le perdite in termini di vite umane e di materiale bellico sono enormi e forse incolmabili, le sanzioni occidentali stanno minando alla base la capacità del Cremlino di alimentare la sua. Il prolungarsi di un’invasione che, almeno nei piani iniziali di Mosca, avrebbe dovuto essere semplice e immediata, sta complicando l’assunto soprattutto in termini demografici. «La Russia è sulla buona strada per ildemografico che il presidente Vladimir Putin aveva a lungo cercato di evitare». Lo scrive Tom Chivers nella newsletter Flagship, di Semafor, il nuovo progetto giornalistico di Ben Smith. Per Putin ladel suo Paese è sempre stata una questione esistenziale. Appena un anno e mezzo fa, durante l’assemblea federale, aveva ...