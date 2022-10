La forza di Chloe Facchini nel raccontare il suicidio della madre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno alla poltrona di Oggi è un altro giornoha il pregio di essere sempre se stessa. Una donna meravigliosa e “Donna” è il titolo del suo libro, è una dedica a sua. Si è suicidata nel 2010, un finale tragico in una vita che alla chef ha fatto tanto male.inizia il suo racconto parlandoseparazione dei suoi genitori, del periodo difficile che suaha dovuto affrontare. Ne parla mettendosi in secondo piano, pensa a lei, a mamma Manuela. “Sai di chi è figlia questa?” è la domanda che una donna col passeggino in strada fece a sua. “Ricordo che miaquando me lo raccontava si gelava il sangue. Questa bambina era identica a mio padre, lui aveva ...