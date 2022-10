La consulenza manageriale segna il +10 | 4% nel 2022 | il settore vale sei miliardi di euro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Continua a crescere il giro d’affari dellain Italia. Con un aumento del fatturato stimato di 10,4 punti percentuali nele un valore aggregato che secondo le previsioni sfiorerà i 6di, ilnon ha subito alcuna battuta d’arresto, nonostante l’attuale contesto di grande discontinuità e incertezza economica abbia fatto rivedere le stime leggermente al ribasso rispetto ai numeri osservati a maggio scorso. Ma non è tutto. Le previsioni per il 2023 confermano il trend di crescita che, secondo le stime, dovrebbe attestarsi su una media del 9,4%. Il valore economico dellaSono questi alcuni dei dati che sono stati anticipati a Bologna durante il Consulting Day, ...

Luigi Riva (Assoconsult): siamo pronti ad aiutare il Governo e le amministrazioni locali per il PNRR. La programmazione dei progetti e la loro execution necessitano infatti di un supporto esperto e capace di ottimizzare sia i tempi sia le competenze Convegno a Varignana. Riva (Assoconsult): "Noi manager a disposizione per accelerare i tempi dell'applicazione dei finanziamenti" ...Continua a crescere il giro d'affari della consulenza manageriale in Italia. Con un aumento del fatturato stimato di 10,4 punti percentuali nel 2022 e un valore aggregato che, secondo le previsioni, s ...