«La bomba atomica? E' possibile Putin può attaccarci anche dal Mediterraneo» | l' allarme del presidente del Cesi

ilmessaggero.it

... tanto che negli Stati Uniti d'America già si ipotizza dove potrebbe essere eventualmente sganciata laFuggono da un conflitto che ricorda un po' quello della ex - Jugoslavia, con l'aggiunta della. L'Austria ne ha accolti oltre 80 mila, su una popolazione di circa nove milioni di ... «La bomba atomica E' possibile. Putin può attaccarci anche dal Mediterraneo»: l'allarme del presidente del Ce Immancabile l’appuntamento, per il nuovo anno, con le profezie di Nostradamus per il 2021: carestie, guerre e tempeste solari, ecco cos’ha predetto l’astrologo francese mezzo secolo fa.Sarà in libreria il 25 ottobre per Einaudi 'Tasmania', il nuovo romanzo di Paolo Giordano tra i libri più attesi e contesi alla Fiera di Francoforte. Già dieci i paesi che si sono assicurati la pubbli ...