Kim Rossi Stuart | chi è | età | carriera | film | oggi | chi è la moglie Ilaria Spada | ultimo film | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche l’attore e regista Kim, che si racconterà a cuore aperto: dallaalla vita privata. Lui che è protagonista e regista delBrado. Dagli esordi al successo come attore di KimKimè nato a Roma il 31 ottobre del 1969 ed è un noto attore e regista, scoperto dal pubblico per aver interpretato il ruolo di Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d’oro e Romualdo nella miniserie Fantaghirò. Ma facciamo un passo indietro. L’attore è nato da Giacomo...