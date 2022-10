(Di giovedì 20 ottobre 2022) Parole molto dure ma che segnano un discrimine:ha fiducia in Giorgia Meloni anche se non la ha affatto per. Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor...

Parole molto dure ma che segnano un discrimine:ha fiducia in Giorgia Meloni anche se non la ha affatto per Berlusconi . Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l'effetto della vodka russa in ......Putin e per il partito dei falchi che lo spinge ad adottare una condotta di guerra ancora più... ma che potrebbe diventare difficilmente sostenibile perse, con il contributo decisivo degli ... Kiev dura con Berlusconi: "È sotto l'effetto della vodka russa" Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "In Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi"