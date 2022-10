Juve | il messaggio di Allegri a Bonucci VIDEO

Tuttosport

La Roma gioca bene o male non importa, ha i punti ed è ciò che conta", questo il primo...di invertire il trend e magari tornare anche al gol su azione che manca dal 9 gennaio contro la, infine, a Massimiliano Allegri ed alla sua squadra: 'Lal'affronteremo con la nostra identità, come sempre, consapevoli che avremo una gara difficilissima, come quella in casa con l'... Juventus, Lautaro scrive a Di Maria: il messaggio che fa sperare i tifosi bianconeri Stando alle parole del giornalista Palmeri, Di Maria non starebbe rendendo alla Juve a causa del rapporto mai sbocciato con Allegri ...Mercato Juve, caccia ad un colpo in difesa È caccia a un successore di Alex Sandro: per Alfonso Pedraza, 26enne del Villarreal, è sfida all’Inter. Tra gennaio e giugno 2023 la Juve dovrà rinfrescare e ...