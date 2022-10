Jules Marie | la nuova vita del tennista YouTuber | Sogno il Roland Garros

Yahoo Finanza

Tennista professionista, maestro, Youtuber. Le tre vite del francese, 31 anni, hanno preso spesso direzioni inattese. Si sono allontanate e poi riavvicinate come capita con i grandi amori. Nel 2015, a 25 anni, disputava i Challenger sognando come tanti di ...Dopo le vittorie di Mager e Travaglia, nella giornata di mercoledì è arrivata infatti anche quella del mancino classe 2001 di Castellanza (Varese) che ha battuto 64 76(0) il francese(n. Aiutiamo Jules Marie a giocare le qualificazioni del Roland Garros Tennista professionista, maestro, Youtuber. Le tre vite del francese Jules Marie, 31 anni, hanno preso spesso direzioni inattese. Si sono ...[Presse Océan] C’est une belle histoire. Le « club des 88 », qui espère rassembler autant de mécènes, veut acheter, via le fonds de dotation Jules et Marguerite Desevedavy, un piano à queue destiné au ...