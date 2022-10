Johnny Depp | ad Halloween tutti vogliono essere Jack Sparrow | boom di vendite per il costume

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo la sua vittoria contro l'ex moglie Amber Heard,è più popolare che mai e i costumi didivolano via dagli scaffali. Aspettatevi di vedere un sacco di Capitanquest'anno per la notte disembrapiù popolare che mai dopo la sua grande vittoria contro Amber Heard nel processo per diffamazione che lui stesso aveva intentato contro l'attrice di Aquaman. La carriera diè tornata sulla buona strada grazie alla vittoria contro l'ex moglie, sancita dal verdetto emesso dalla giuria del tribunale di Farifax: il prossimo attesissimo ruolo della star sarà quello del protagonista del film francese intitolato Jeanne ...

Everyeye Cinema

Aspettatevi di vedere un sacco di Capitan Jack Sparrow quest'anno per la notte di Halloween :sembra essere più popolare che mai dopo la sua grande vittoria contro Amber Heard nel processo per diffamazione che lui stesso aveva intentato contro l'attrice di Aquaman. La carriera di ...Che succederà con Animali Fantastici 4 , ipotetico nuovo capitolo della saga spin off di Harry Potter Le previsioni continuano a essere fosche Ci saràA queste domande ancora non possiamo rispondere con certezza, ma sembra sempre più improbabile che la Warner Bros. decida di partire con la pre - produzione. Se siamo in grado di fare ... Johnny Depp, una foto della star di Pirati dei Caraibi è diventata virale: ecco perché Dopo la sua vittoria contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è più popolare che mai e i costumi di Halloween di Jack Sparrow volano via dagli scaffali. Aspettatevi di vedere un sacco di Capitan Ja ...Durante un'intervista Eddie Redmayne ha parlato brevemente di Animali Fantastici 4, dicendo come stanno al momento le cose. Il quarto capitolo della saga spin off di Harry Potter vedrà la luce