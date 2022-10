Agenzia ANSA

Durante i lavori di restauro della porta monumentale Mashki, nella citta' irachena di Mosul, gli archeologi hanno fatto una straordinaria scoperta, individuando incisioni rupestri di 2700 anni fa. Il ...... durante il periodo in cui il gruppo jihadista controllava la metropoli del nord dell'. Secondo ... una delle piùe situata sul versante occidentale di Mosul. In un secondo momento vi sarà l'... Iraq, antiche incisioni scoperte durante lavori di restauro - Mondo Durante i lavori di restauro della porta monumentale Mashki, nella citta' irachena di Mosul, gli archeologi hanno fatto una straordinaria ...Roma, 17 ott. (askanews) - Un parco archeologico praticamente in mezzo al nulla, con incisioni di 2.700 anni fa, risalenti al dominio degli Assiri, che mostrano anche re che pregano gli dei. É stato s ...